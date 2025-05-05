Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti!
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde dört turist teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 teknenin alabora olduğu bildirildi.
Yetkililer, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak yürütülmesi talimatını verdi.
Xi, son dönemde benzer kazaların artış gösterdiğine dikkat çekerek, güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.