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        Haberler Dünya Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti! | Dış Haberler

        Çin'de turist tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti!

        Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde dört turist teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:16
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        Çin'de turist tekneleri alabora oldu
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        Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 teknenin alabora olduğu bildirildi.

        Yetkililer, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak yürütülmesi talimatını verdi.

        Xi, son dönemde benzer kazaların artış gösterdiğine dikkat çekerek, güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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