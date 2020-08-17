DHA

Çin'de bir bölge sakini tarafından videoya alınan sokak kedisi, üzgün suratıyla sosyal medyada ilgi görüyor.

DHA'nın haberine göre kedinin videosunun, ülkenin Chengdu şehrinde bir bölge sakini tarafından kayda alındığı tahmin ediliyor.

Video ilk olarak Çin'de bir sosyal medya platformunda paylaşıldı, daha sonra benzersiz surat ifadelerine sahip olan kedileri yayınlayan bir hesap tarafından takipçilerine gösterildi.

Sürekli olarak üzgün bir surat ifadesiyle görünen 'Panda' lakaplı kedi binlerce sosyal medya kullanıcısının ilgi odağı haline geldi.

Kedinin videonun yaklaşık 2 milyondan fazla görüntülendiği belirtildi.