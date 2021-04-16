Çin'den ABD-Japonya görüşmesine tepki 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray’da Joe Biden ve Yoshihide Suga görüşmesi sonrasında Çin’den tepki gecikmedi. Çinli yetkililer görüşmenin Çin’e karşı negatif bir koalisyon olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Müdür Yardımcısı Zhao Lijian, ABD Başbakanı Joe Biden’ın Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’yı Beyaz Saray’da ağırlamasının ardından iki ülkenin gündem başlıklarını eleştirdi.

Toplantının Çin’ karşı bir ittifak niteliğinde olduğuna dikkat çeken Zhao Lijian, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ''Çin'in endişelerini ve taleplerini ciddiye almalı, Çin’in içişlerine müdahale eden, çıkarlarına zarar veren söz ve eylemlerden kaçınmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Müdür Yardımcısı Zhao Lijian, iki ülke arasındaki görüşmeye yönelik açıklamasında Çin'in gereken cevabı en kısa sürede vereceğini açıkladı.

AP’nin haberine göre Joe Biden ve Yoshihide Suga arasında gerçekleşen görüşme ABD’nin Asya-Pasifik denklemini, Hint-Pasifik denklemine çevirmeye ilişkin yeni yönelimlerine işaret ediyor.