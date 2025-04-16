Çin'den ABD'ye şartlı görüşme mesajı

BloombergHT'nin aktardığına göre Bloomberg'e konuşan kaynak, Çin yönetiminin ABD’nin şartlarında daha tutarlı olması gerektiğini, tarifeler ve Tayvan konusunda endişelerine ABD’nin yanıt vermesini isteğini söylüyor.

Trump, Salı günü yaptığı açıklamada Çin’e görüşmelere başlamak için tekrar kendisiyle iletişime geçme çağrısında bulunmuştu.

Kaynağa göre, Çinli yetkililer için en önemli önkoşul, görüşmelerin karşılıklı olarak saygı çerçevesinde yürütüleceği garantisinin verilmesi. Trump’ın dışında kabineden bazı isimlerin yaptığı aşağılayıcı açıklamalar, bu garanti talebinin sebeplerinden.

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ticaret savaşı ile ilgili yaptığı bir açıklamada “Çinli köylüler” ifadelerini kullanmış, ardından Çin Dışişleri Bakanı Lin Jian, Vance’nin bu sözünü “cahil ve saygısızca” olarak nitelendirmişti.

Çin, ABD’nin Tayvan konusunda güvenlik endişelerine yanıt vermesini de istiyor. Kendi toprakları olarak gördüğü Tayvan’ın askeri yollarla kontrolünü alabileceğini de belirtiyor.

Son olarak Çin’in bir diğer talebi de Trump’ın desteğini almış olan bir yetkilinin görüşmelere atanması. Bu kişinin, Trump-Şi Jinping’in görüşmesinde imzalanabilecek bir anlaşmanın hazırlanması üzerinde detaylı çalışmasını isteniyor. Çin yeni ticaret başmüzakerecisini atadı Öte yandan Çin'de, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle iki ülke arasında ticari gerilimlerin arttığı bir dönemde uluslararası ticaret başmüzakerecisi olarak yeni bir ismi görevlendirildi. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, görevdeki başmüzakereci Vang Şouvın'ın yerine Li Çınggang'ın atandığı bildirildi. Daha önce ABD ile 2018'de başlayan tarife restleşmesinin ardından 2020'de imzalanan ticaret anlaşmasının müzakerelerinde yer alan 58 yaşındaki Li, 2021'den bu yana Çin'in Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Açıklamada, Li'nin atanma gerekçesine dair detay verilmezken, analistler atamanın Pekin yönetiminin, ABD ile ticaret geriliminde müzakereyle çıkış yolu arama niyetinin göstergesi olduğu değerlendirmesini yaptı.