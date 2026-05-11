        Çin'den ABD'ye tepki | Dış Haberler

        Çin'den ABD'ye tepki

        Çin, ABD'nin İran'ın askeri operasyonlarına destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında 3 uydu şirketinin bulunduğu Çinli şirketlere yaptırım kararına karşı çıktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 18:39 Güncelleme:
        

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamada yaptı.

        Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Sözcü Lin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını belirtti.

        Lin, Çin'in İran konusundaki tavrının net olduğunun altını çizerek, "Acil öncelik, her ne şekilde olursa olsun yeniden çatışmaya dönülmesini önlemek olmalı, başka ülkelere çamur atmak için durumu istismar etmek değil." ifadesini kullandı.

        ABD Hazine Bakanlığı, 8 Mayıs'ta İran'ın silah alımına aracılık ettikleri ve silah sistemlerine tedarik sağladıkları gerekçesiyle aralarında Çin merkezli Yushita Shanghai ve Hitex Insulation ile Hong Kong merkezli Hesin Industry ve Mustad Limited şirketlerinin olduğu 5 şirketi yaptırım listesine almıştı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, aralarında Çin merkezli uydu şirketleri Chang Guang Satellite Technology, The Earth Eye ve MizarVision'ın olduğu 4 şirkete, İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki güçlerine saldırılarında kullanmak üzere uydu görüntüleri sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

        Yaptırım kararlarının, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin'e yapacağı ziyaretin öncesine denk gelmesi dikkati çekmişti.

        *Fotoğraf: EPA/JESSICA LEE, temsilidir

