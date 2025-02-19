Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin'den Filistin'e "Gazze ve Batı Şeria" desteği | Dış Haberler

        Çin'den Filistin'e "Gazze ve Batı Şeria" desteği

        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin halkının ana vatanı olduğunu belirterek, Filistin'in uluslararası politikada "pazarlık kozu" olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 05:31 Güncelleme: 19.02.2025 - 05:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den Filistin'e "Gazze ve Batı Şeria" desteği
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını yürüten Çin, "Uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi" gündem maddesi kapsamında "Çok taraflılığın uygulanması, küresel yönetişimin reformu ve iyileştirilmesi" konusunda üst düzey toplantı düzenledi.

        AA'nın haberine göre; toplantıda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Orta Doğu'daki durumu "gergin ve kırılgan" olarak nitelendirerek, "Gazze ve Batı Şeria, Filistin halkının ana vatanıdır, siyasi uzlaşmalarda pazarlık kozu değildir." ifadesini kullandı.

        Vang, Filistin-İsrail konusunda iki devletli çözümün gerekliliğine işaret ederek, bunun yalnızca Filistin'e değil, tüm Orta Doğu'ya "adil ve kalıcı çözüm" getireceğini vurguladı.

        REKLAM

        BM'yi çok taraflılığı yeniden canlandırmaya ve küresel yönetişimi yeniden düzenlemeye çağıran Vang, BMGK'nin misyonuna vurgu yaparak, "Güvenlik Konseyi dar görüşlü jeopolitik düşüncelerin üstüne çıkmalı, dayanışma ve işbirliği ruhunu savunmalı, BM tüzüğü tarafından verilen görevleri yerine getirmeli ve uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinde rolünü etkili şekilde oynamalı." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda konuşan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed Ishak Dar da BMGK'nin "daha demokratik, temsili ve hesap verebilir hale gelmesi" gerektiğinin altını çizdi.

        Dar, Gazze konusunda da yürürlükte olan mevcut ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirerek, "Anlaşmanın tüm aşamalarının tam olarak uygulanmasını, kalıcı ateşkese ve iki devletli çözüme doğru kapsayıcı siyasi sürece yol açmasını umuyoruz. Ayrıca Gazze'nin en erken yeniden inşasını dört gözle bekliyoruz. Filistin halkının ana vatanlarından herhangi bir şekilde yerinden edilmesine karşıyız." diye konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

        Gazze'nin artık tamamen yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

        Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #çin
        #Filistin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kar alarmı: Bakanlıktan havalimanlarına ilişkin açıklama
        İstanbul'da kar alarmı: Bakanlıktan havalimanlarına ilişkin açıklama
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Trump: Asker göndermemiz gerekmeyecek
        Trump: Asker göndermemiz gerekmeyecek
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
        Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
        NASA, 2032'de dünyaya astreoid çarpma ihtimalini açıkladı
        NASA, 2032'de dünyaya astreoid çarpma ihtimalini açıkladı
        Arjantin'de kripto para skandalı
        Arjantin'de kripto para skandalı
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Ali Palabıyık'tan derbi hakemi için flaş iddia!
        Ali Palabıyık'tan derbi hakemi için flaş iddia!
        AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası
        AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Zina iddialarına yanıt verdi
        Zina iddialarına yanıt verdi
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali