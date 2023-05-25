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Çin'den Kuşak ve Yol Girişimi ile Avrasya arasında sinerji kurulması çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyelerine, Kuşak ve Yol Girişimi ile Avrasya bütünleşmesi arasında sinerji yaratılması çağrısında bulundu.

Çin'den Kuşak ve Yol Girişimi ile Avrasya arasında sinerji kurulması çağrısı
AA

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, AEB'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği Avrasya Ekonomik Forumu'nun açılışında video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Avrasya ailesinin parçası olan Çin'in kalkınmasının bu bölge olmadan gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Şi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi ile Avrasya Ekonomik Birliğinin bütünleşme adımları arasında sinerji yaratılmasını, Asya ile Avrupa'nın işbirliği için yeni kapıların açılmasını dilediklerini belirtti.

Şi, dünyanın derin dönüşümlerden geçtiği bir dönemde, en fazla nüfusa, ülkeye ve uygarlıklara ev sahipliği yapan Avrasya bölgesinin Asya ile Avrupa arasındaki köprü rolünü nasıl yerine getireceğinin yalnızca bölge halkının refahı açısından değil dünyanın kalkınması açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Çok kutupluluğun ve ekonomik küreselleşmenin tarihin karşı konulmaz eğilimi olduğunun altını çizen Şi, gerçek çok taraflılığın ve eşgüdüm içindeki bölgesel kalkınmanın uluslararası toplumun genel mutabakatı olduğunu dile getirdi.

2014'te kurulan Avrasya Ekonomik Birliği, Rusya dışında eski Sovyet Cumhuriyetleri Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan'ı bir araya getiriyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu, "Çok kutuplu dünyada Avrasya bütünleşmesi" başlığıyla gerçekleştiriliyor.

Şi'nin foruma hitabı, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in Çin'e iki günlük resmi ziyaretinin hemen ardından geldi.

Şi, Mişustin ile Pekin'de yaptığı görüşmede, "Çin ile Rusya'nın temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı güçlü desteği sürdürmesi" ve "çok taraflı platformlarda eşgüdümü güçlendirmesi" gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Çin ile 5 Orta Asya ülkesini bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi'nin ilki, geçen hafta İpek Yolu'nun Çin'de başlangıç noktası kabul edilen Şian kentinde yapılmıştı.

Pekin yönetimi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. yılında bölge ile işbirliğini stratejik bir bakışla derinleştirmeyi hedefliyor.

Fotoğraf: AP

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