Çin Devlet Başkanı Xi: "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor"

        Çin Devlet Başkanı Xi, Maduro ve eşinin ABD operasyonuyla kaçırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 08:22 Güncelleme: 05.01.2026 - 08:22
        "Zorbaca eylemler uluslararası düzenin altını oyuyor"
        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasına ilişkin, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor." dedi.

        Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Devlet Başkanı Xi, ülkesini ziyaret eden İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Dünyanın kargaşa içinde olduğuna işaret eden Xi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı." ifadelerini kullandı.

        İrlanda Başbakanı Martin de uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin Çin ile yakın iletişim ve eş güdüm içinde uluslararası hukuku savunacağını, serbest ve açık ticarete bağlı kalacağını, refahı ve istikrarı teşvik edeceğini dile getirdi.

        Ne olmuştu?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

        Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

