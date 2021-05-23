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Çin'e yeni ihracat trenleri yola çıkıyor

Türkiye-Çin arasında yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli Köseköy'den yarın öğleden sonra hareket edecek.

Çin'e yeni ihracat trenleri yola çıkıyor
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenler, yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak.

Türkiye'de 1876, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de de 2 bin 100 kilometre yol katederek Çin'in Şian kentine ulaşacak trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yolu yaklaşık 2 haftada tamamlayacak.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve "Demir İpekyolu" olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında, yük çeşitliliği de artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere yeni bir yük çeşidi daha eklenerek Çin'e MDF kaplı levha da ihraç edilmeye başlanmış olacak.

Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan uğurlanmış, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 19 Aralık 2020'de Çin'in Şian şehrine ulaşmıştı.

Çin'de törenle karşılanan ilk ihracat treni nedeniyle Bakan Karaismailoğlu, video konferans bağlantısında, "İlk ihracat trenimizin 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e ulaşan ilk ihracat blok treninin hemen ardından ikinci tren, 20 Aralık 2020'de 1400 buzdolabı yüklü olarak Çerkezköy'den uğurlanmıştı.

Üçüncü ihracat treniyle ise Türkiye-Çin arasında demir yoluyla ilk bor ihracatı gerçekleştirildi. 754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü tren, Eskişehir Kırka'dan 29 Ocak'ta rafine bor ürünleriyle yola çıkmıştı. Türkiye'den Çin'e toplam 7 bin 792 kilometre yol kateden tren, iki haftada Çin'e ulaşmıştı.

Deniz yoluyla yaklaşık 45-60 günde gerçekleştirilen bor ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içinde gerçekleştirildi. Böylece hem ulaştırma maliyetleri hem zaman açısından çok önemli avantaj sağlandı.

BTK Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya'ya uğurlanan diğer ihracat treniyle 15 konteyner içinde, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 beyaz eşya ulaştırıldı. Tren, 4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde katederek çok önemli bir ihracat yolu için başlangıç oldu.

100 BİN TON TAŞIMA GERÇEKLEŞTİ

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e 5 tren 201 vagon ve 216 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleştirildi.

Çin'den Türkiye'ye ise 90 tren 1800 vagon ve 2 bin 164 konteynerle 91 bin 500 ton yük geldi.

Türkiye-Çin-Türkiye arasında demir yoluyla yapılan toplam taşıma ise 95 tren 2001 vagonla 100 bin tona ulaştı.

Asya-Avrupa arasında en avantajlı güzergahlardan birisi olarak ön plana çıkmaya başlayan BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye-Çin arasında orta vadede karşılıklı yılda 1500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük taşınması hedefleniyor.

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