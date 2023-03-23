Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Çin, Filipinler'de ABD'ye yeni askeri üsler verilmesinden endişeli

Filipinler'in Tayvan yakınlarındaki bir bölgesini ABD üslerine açması Çin tarafından endişeyle karşılandı. İki tarafın görüşmesinden bir uzlaşı çıkmadı.

Çin, Filipinler'de ABD'ye yeni askeri üsler verilmesinden endişeli
AA

Çinli yetkililerin Filipinli muhataplarına, ABD'ye yeni askeri üsler verilmesine ilişkin endişelerini ilettiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ve Filipinler Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Theresa Lazaro ile heyetlerinin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının çözümü için yaptığı görüşmelerde konu gündeme geldi.

Çin tarafı, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ne ve Tayvan'a hakim konumdaki Luzon Adası'nda ABD'ye ilave askeri üsler vermesinin bölgede tehdit oluşturacağını belirtti.

Filipinli yetkililer, Çinli heyete verdikleri yanıtta ABD'nin ülkedeki askeri varlığının genişletilmesinin ulusal çıkarlara uygun olduğunu ve Filipinler'in doğal afetlerle mücadele kabiliyetini geliştireceğini ifade etti.

Filipinler, şubatta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkeyi ziyareti sırasında, Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ABD’nin 4 askeri üsse daha erişimine izin verileceğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, dün yaptığı açıklamada yeni üslerin ülkenin kuzey bölgesinde yer alacağını, ayrıca ABD'nin güneydeki Palawan Adası'nda kalmasına izin verileceğini bildirmişti.

2014 tarihli EDCA kapsamında Filipinler'de 5 askeri üsse erişimi bulunan ABD, Tayvan'a ve Güney Çin Denizi'ne hakim konumdaki Luzon Adası ve kuzeybatı bölgelerine asker konuşlandırmak istiyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında bulunuyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Slovakya, 4 Sovyet yapımı "Mig-29" tipi jetleri Ukrayna'ya teslim etti
DÜNYA Slovakya'dan Ukrayna'ya savaş uçağı desteği
Birleşik Krallık parlamentosundan ve İskoçya'dan TikTok yasağı - Dünya haberleri
DÜNYA Birleşik Krallık parlamentosundan TikTok yasağı
"ABD'de tedirginlik hakim"
DÜNYA "ABD'de tedirginlik hakim"
Finlandiya'nın NATO üyeliği teklifi TBMM Komisyonu'nda kabul edildi
DÜNYA Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM Komisyonu'nda ...
Almanya'da uçuşlara grev engeli
DÜNYA Almanya'da uçuşlara grev engeli
Trump tutuklanacağını söyledi, 1,5 milyon dolar topladı
DÜNYA Trump tutuklanacağını söyledi, 1,5 milyon dolar ...
Yeni Zelanda hükümetinden sevgilisinden ayrılan gençlere destek kampanyası: 4 milyon dolar bütçe ayrıldı
DÜNYA Sevgilisinden ayrılan gençlere destek: 4 milyon dolar ...
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
DÜNYA Almanya'da bazı uçuşlara grev engeli
Fransa 9. kez kitlesel grevde
DÜNYA Fransa 9. kez kitlesel grevde
İsrail'de başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı kabul edildi
DÜNYA İsrail'de başbakanın görevden alınması zorlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.