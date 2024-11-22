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        Haberler Dünya Çin ile Rusya arasında doğalgaz işbirliği - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Çin ile Rusya arasında doğalgaz işbirliği

        Çin, Rusya'dan gelen "Doğu Hattı" doğalgaz boru hattı projesini, planlanandan yedi ay önce tamamladı ve bu hattı Çin'in güneydoğusunda yer alan Şanghay'daki doğalgaz ağına bağladı. Bu proje, Rusya'nın "Sibirya'nın Gücü" boru hattının uzantısı niteliğinde. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 22.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:10
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        Çin ile Rusya arasında doğalgaz işbirliği
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        Çin, Rusya’dan gelen “Doğu Hattı” doğalgaz boru hattı projesini, planlanandan yedi ay önce tamamladı ve bu hattı Çin’in güneydoğusunda yer alan Şanghay’daki doğalgaz ağına bağladı. Bu proje, Rusya’nın “Sibirya’nın Gücü” boru hattının uzantısı niteliğinde.

        Rusya-Çin İşbirliği Hız Kazandı

        Rus Gazprom şirketi ile Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Aralık ayında “Sibirya’nın Gücü” hattı üzerinden tam kapasite doğalgaz tedarikine ulaşmayı hedefliyor. Boru hattını döşemekle görevli Çinli PipeChina şirketi, hattın son bağlantısının tamamlandığını ve hattın nihai işletme aşamasına geçtiğini duyurdu.

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        Doğu Hattı’nın Stratejik Önemi

        PipeChina, Doğu Hattı’nın önemini vurguladı. Bu hat sayesinde Rusya’nın Sibirya’daki doğalgazının Çin’in doğusuna ulaşması sağlanacak. Yeni hattın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla yılda 38 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Bu miktar, 130 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

        Projenin Gelişimi ve Amaçları

        Gazprom, “Sibirya’nın Gücü” boru hattını 2019’un sonunda devreye aldı ancak tam kapasiteye 2025’te ulaşılması planlanıyordu. Bu gecikmenin sebepleri arasında, Gazprom’un Sibirya’daki iki gaz sahasını geliştirmesi ve Rusya-Çin sınırından Çin’in doğu sahillerine uzanan boru hattını inşa etmesi gerekliliği yer alıyordu.

        Çin’in Gaz İhtiyacında Rusya’nın Rolü Artıyor

        “Sibirya’nın Gücü” boru hattının Çin’deki toplam uzunluğu 5 bin kilometreyi aşıyor ve bunun 3.37 bin kilometresi yeni bir hat olarak inşa edildi. Şanghay’a gaz akışının başlamasıyla, Çin’in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) bağımlılığının azalması ve Rus doğalgazına olan talebin artması bekleniyor.

        “Sibirya’nın Gücü”, Rusya’nın doğudaki gaz sahalarından Çin’e doğalgaz taşımayı hedefleyen bir proje olarak 2 Aralık 2019’da gaz tedarikine başlamıştı.

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        #HABER
        #çin
        #rusya
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