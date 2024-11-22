Çin ile Rusya arasında doğalgaz işbirliği

Çin, Rusya’dan gelen “Doğu Hattı” doğalgaz boru hattı projesini, planlanandan yedi ay önce tamamladı ve bu hattı Çin’in güneydoğusunda yer alan Şanghay’daki doğalgaz ağına bağladı. Bu proje, Rusya’nın “Sibirya’nın Gücü” boru hattının uzantısı niteliğinde.

Rusya-Çin İşbirliği Hız Kazandı

Rus Gazprom şirketi ile Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Aralık ayında “Sibirya’nın Gücü” hattı üzerinden tam kapasite doğalgaz tedarikine ulaşmayı hedefliyor. Boru hattını döşemekle görevli Çinli PipeChina şirketi, hattın son bağlantısının tamamlandığını ve hattın nihai işletme aşamasına geçtiğini duyurdu.

REKLAM Doğu Hattı’nın Stratejik Önemi PipeChina, Doğu Hattı’nın önemini vurguladı. Bu hat sayesinde Rusya’nın Sibirya’daki doğalgazının Çin’in doğusuna ulaşması sağlanacak. Yeni hattın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla yılda 38 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Bu miktar, 130 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Projenin Gelişimi ve Amaçları Gazprom, “Sibirya’nın Gücü” boru hattını 2019’un sonunda devreye aldı ancak tam kapasiteye 2025’te ulaşılması planlanıyordu. Bu gecikmenin sebepleri arasında, Gazprom’un Sibirya’daki iki gaz sahasını geliştirmesi ve Rusya-Çin sınırından Çin’in doğu sahillerine uzanan boru hattını inşa etmesi gerekliliği yer alıyordu.