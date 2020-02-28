AA

Çin, İran'a koronavirüs tespiti için 20 bin kit daha gönderdi



Çin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdi.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, Twitter hesabından Farsça paylaştığı mesajında, "Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (Hua Chunying) Çin'den ilk sevkiyatın İran'a ulaştığını açıkladı. Daha fazla yardım gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Çinli Büyükelçi, mesajını "Güçlü ol İran" ifadeleriyle tamamladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, dün yaptığı açıklamada, Çin'den İran'a 20 bin tespit kitinin yola çıktığını duyurmuştu.

Çin Büyükelçisi, hafta başında İran'a 250 bin koruyucu maske ve 5 bin tespit kiti bağışladıklarını duyurmuştu.

- Çin'den yayıldı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkede virüs hızla yayılırken Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'a koronavirüs teşhisi konulmuştu.