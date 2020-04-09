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Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin önlemler alınmaya devam ediyor. Salgının merkezi Çin'de hayat normale dönmeye başlarken, koronavirüse karşı önlemler sürüyor.

Salgının Çin'in Vuhan kentindeki canlı hayvan pazarından dünyaya yayıldığı düşünülüyor. Bu kapsamda, ülkede artık köpeklerin çiftlik hayvanı olarak değil evcil hayvan statüsünde kabul edileceği duyuruldu.

Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yayınladıkları belgede köpekleri 'refakatçi hayvanlar' olarak kabul ettiklerini söyledi.

Açıklamada, "İnsan medeniyetinin ilerleyişi ve hayvanların korunması konusundaki halkın ilgi ve sevgisiyle birlikte köpekler, dost hayvanlar olarak uzmanlaştı. Uluslararası alanda çiftlik hayvanı olarak tanımlanmıyorlar ve Çin'de de çiftlik hayvanı olarak regüle edilmeyecekler" ifadeleri kullanıldı.

Çin Hayvancılık Kanunu'na göre, sadece resmi olarak hayvancılık veya kümes hayvanları olarak listelenen hayvanlar ticari amaçlı yetiştirilebilir.

Bu teklifle her yıl 10 milyona yakın köpeğin yenmek için öldürülmesinin önüne geçilmesi bekleniyor.

Bakanlık tarafından açıklanan listede köpeklerin yanı sıra kedilerin de çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmak istendiği belirtildi. Teklifte aralarında domuz, inek, tavuk ve koyunun da olduğu 18 hayvan, çiftlik hayvanı olarak yer aldı.

Şubat ayının sonlarına doğru vahşi hayvanların yetiştirilmesi, ticareti ve tüketimini yasaklamış ve halihazırda varolan lisansları iptal edilmişti.