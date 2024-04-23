Çin uyardı: Karşılık vereceğiz

Çin'in en kıdemli askeri yetkilisi, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı General Cang Youşia, denizlerdeki egemenlik ihtilaflarında "makul dışı provokasyonlara" "güçlü tedbirlerle" karşılık verecekleri uyarısı yaptı.

General Cang, Çin'in Sarı Deniz kıyısındaki liman kenti Çingdao'da, "Ortak Geleceği Paylaşan Okyanuslar" başlığıyla düzenlenen 19. Batı Pasifik Donanma Sempozyumu'nda konuştu.

Denizlerdeki sorunların soğuk savaş mantığıyla değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Cang, "Çin, denizlerdeki anlaşmazlıkların ilgili ülkelerle doğrudan dostane istişarelerle barışçı yollardan çözülmesine daima bağlıdır ancak egemenliğinin bilerek ihlal edilmesi karşısında meşru haklarını koruyacak, makul dışı provokasyonlara karşı güçlü tedbirler alacaktır." dedi.

REKLAM MAKUL DIŞI PROVOKASYONLARA KARŞI GÜÇLÜ TEDBİRLER Cang, Çin silahlı kuvvetlerinin ülkenin birliğini ve ulusal çıkarlarını savunacağını vurgulayarak, "Biz bela çıkaran taraf olmayacağız ama beladan da korkmayacağız." ifadesini kullandı. Cang'ın sözlerinin, Güney Çin Denizi'nde son dönemde Çin ile Filipinler arasında gerilimlerin arttığı bir dönemde ABD ve Filipinler'in bölgede yıllık Balikatan askeri tatbikatına başladığı günlere denk gelmesi dikkati çekti. 1988'de Batı Pasifik'teki 29 ülkenin katılımıyla başlatılan Batı Pasifik Donanma Sempozyumu ikinci kez Çin'de düzenleniyor. Sempozyuma ABD, Rusya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Fransa, İngiltere, Kamboçya, Şili, Hindistan, Endonezya ve Pakistan'ın aralarında olduğu ülkeler katılırken, üye ülke Filipinler'den herhangi bir temsilci yer almadı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor. Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.