Erkek çocuklarına çok yakışan, güven duygusu uyandıran çınar isminin anlamını anne babalar çok merak ediyorlar. Oğullarına bu ismi koyarken isimle ilgili her şeyi bilmek istiyorlar. Çınar adı ile tüm bilgileri yazımızda bulabilir; çocuğunuza ismi koyup koymayacağınıza yazımızı okuduktan sonra karar verebilirsiniz.

Çınar İsminin Anlamı Nedir?

Çınar isminin anlamı, dayanıklı, güçlü, güç alınan kimse olarak bilinir. Sözlükte ise Çınar ismini gösterişli, büyük olarak görebiliriz. Bununla beraber isim farklı illerin ilçelerindeki yerleşim birimlerine de verilmiştir.

Çınar, ülkemizde 1032. Sırada yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık 45250 kişi Çınar adını taşıyor. Bu rakam İstanbul için ise yaklaşık 5100 şeklinde karşımıza çıkıyor. Türkiye’de her 1810 kişiden bir tanesinin adının Çınar olduğunu görüyoruz.

Çınar İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

Kökeni Farsça olan isme Kuranda rastlayamayız. Ancak ismi bebeğinize koymamanız için de hiçbir neden yok. Çınar, caiz isimler listesindedir.

Çınar İsminin Özellikleri

Karşınızda her şeye duyguları ile bakan birini görürseniz; adının Çınar olma ihtimali çok yüksek ihtimaldir. Bu isimdeki bireyler duygularını her şeyin önünde tutarlar. Alınacak karar hayati derecede önemli de olsa, mantık her daim duygularının arkasında kalır. Bu, onların nadiren de olsa hata yapmalarını sağlayabilir. Öyle ki bu yüzden üzülebilirler. Ama kişilerin sezgileri güçlü olduğu için genelde doğru kararlar alırlar.

İş hayatlarını ise insanlara faydalı projelerde yer almak üzerine kurarlar. Diğer türlüsü onları huzursuz eder. Duygusallıkları sayesinde çevresindekiler tarafından çabucak sevilirler.