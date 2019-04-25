Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Ümraniye’de, 3 ay önce öldürülen Barış Kaynak (37) cinayeti, polisin olağan üstü çalışmasıyla aydınlığa kavuştu. Bir kafede garsonluk yapan evli ve 2 çocuk babası Barış Kaynak, 28 Ocak gecesi işten çıkıp evinin yolunu tuttu. Saat 00.40 sıralarında tam evinin önüne geldiğinde, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına aldığı kurşun yarası ile olay yerinden Kaynak hayatını kaybetti.

Barış Kaynak, eşinin sevgilisi Zafer Kürşat Ö. tarafından silahla öldürüldü.

ŞÜPHELİ MOTOSİKLET BELİRLENDİ



Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Olay sırasında Tokat’ta olduğu belirlenen eşi Ş.Kaynak da hemen İstanbul’a geldi. Polis çevrede yaptığı araştırmada, maktulün kimseyle husumetinin olmadığını öğrendi. Bunun üzerine olay bölgesinde güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Barış Kaynak ve yanında bir arkadaşı ile eve doğru yürürken görüntülerine ulaşıldı. Bir süre sonra Kaynak’ın motosikletli bir kişi tarafından takip edildiği fark edildi. Şüpheli motosiklet takibe incelemeye alındı.

Cinayet Masası ekipleri, motosikleti Zafer Kürşat Ö.’nün kullandığını ve şüpheliye ait olduğunu tespit etti. Derinleşen çalışmada, polis, önemli bir ayrıntıya ulaştı. Öldürülen Barış Kaynak’ın eşi Ş.Kaynak’ın, Zafer Kürşat Ö.’yle yasak ilişki yaşadığı saptandı. İkilinin ilişkisi polis tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, ikilinin olay günü, öncesi ve sonrasında birbirlerine telefonla ulaştıkları ortaya çıkarıldı. İkili hakkında fiziki ve teknik takip başlatıldı.3 aylık çalışmanın ardından polis önemli bilgilere ulaştı. Polisin elde ettiği delillere göre, katil zanlısı Zafer Kürşat Ö.’ydü. Cinayeti maktulün eşi Ş.Kaynak ile sevgilisi planladı. İddialara göre Ş.Kaynak , kocasının eve geliş saatini sevgilisine söylemişti.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kendisinden şüphelenilmesin diye de olaydan önce Tokat’a gitti. Toplanan delilerin ardından polis Tokat ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Ş.Kaynak ve sevgilisi Zafer Kürşat Ö. ile kendilerine yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli Zafer Kürşat Ö.’nün kullandığı motosiklete el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmaları tamamlanan 5 kişi adliyeye gönderildi.