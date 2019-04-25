SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
eşini sevgilisine öldürttü
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM

Cinayet perdesi aralandı! Kocasını sevgilisine öldürttü!

İstanbul'da üç ay önce Barış Kaynak (37),evinin önünde gece yarısı öldürüldü. Cinayet, filmleri aratmayan bir takiple çözüldü. Katil zanlısının, öldürülen Kaynak'ın eşinin sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Maktulün eşi, cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alındı

Giriş: 25.04.2019 - 13:11 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Ümraniye’de, 3 ay önce öldürülen Barış Kaynak (37) cinayeti, polisin olağan üstü çalışmasıyla aydınlığa kavuştu. Bir kafede garsonluk yapan evli ve 2 çocuk babası Barış Kaynak, 28 Ocak gecesi işten çıkıp evinin yolunu tuttu. Saat 00.40 sıralarında tam evinin önüne geldiğinde, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına aldığı kurşun yarası ile olay yerinden Kaynak hayatını kaybetti.

 

Barış Kaynak, eşinin sevgilisi Zafer Kürşat Ö. tarafından silahla öldürüldü.

ŞÜPHELİ MOTOSİKLET BELİRLENDİ

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Olay sırasında Tokat’ta olduğu belirlenen eşi Ş.Kaynak da hemen İstanbul’a geldi. Polis çevrede yaptığı araştırmada, maktulün kimseyle husumetinin olmadığını öğrendi. Bunun üzerine olay bölgesinde güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Barış Kaynak ve yanında bir arkadaşı ile eve doğru yürürken görüntülerine ulaşıldı. Bir süre sonra Kaynak’ın motosikletli bir kişi tarafından takip edildiği fark edildi. Şüpheli motosiklet takibe incelemeye alındı.



EŞİNİN YASAK AŞKI ÇIKTI

Cinayet Masası ekipleri, motosikleti Zafer Kürşat Ö.’nün kullandığını ve şüpheliye ait olduğunu tespit etti. Derinleşen çalışmada, polis, önemli bir ayrıntıya ulaştı. Öldürülen Barış Kaynak’ın eşi Ş.Kaynak’ın, Zafer Kürşat Ö.’yle yasak ilişki yaşadığı saptandı. İkilinin ilişkisi polis tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, ikilinin olay günü, öncesi ve sonrasında birbirlerine telefonla ulaştıkları ortaya çıkarıldı. İkili hakkında fiziki ve teknik takip başlatıldı.

KATİL EŞİNİN SEVGİLİSİ ÇIKTI

3 aylık çalışmanın ardından polis önemli bilgilere ulaştı. Polisin elde ettiği delillere göre, katil zanlısı Zafer Kürşat Ö.’ydü. Cinayeti maktulün eşi Ş.Kaynak ile sevgilisi planladı. İddialara  göre Ş.Kaynak , kocasının eve geliş saatini sevgilisine söylemişti.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kendisinden şüphelenilmesin diye de olaydan önce Tokat’a gitti. Toplanan delilerin ardından polis Tokat ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Ş.Kaynak ve sevgilisi Zafer Kürşat Ö. ile kendilerine yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli Zafer Kürşat Ö.’nün kullandığı motosiklete el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmaları tamamlanan 5 kişi adliyeye gönderildi.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X