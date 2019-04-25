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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Ümraniye’de, 3 ay önce öldürülen Barış Kaynak (37) cinayeti, polisin olağan üstü çalışmasıyla aydınlığa kavuştu. Bir kafede garsonluk yapan evli ve 2 çocuk babası Barış Kaynak, 28 Ocak gecesi işten çıkıp evinin yolunu tuttu. Saat 00.40 sıralarında tam evinin önüne geldiğinde, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına aldığı kurşun yarası ile olay yerinden Kaynak hayatını kaybetti.
Barış Kaynak, eşinin sevgilisi Zafer Kürşat Ö. tarafından silahla öldürüldü.
ŞÜPHELİ MOTOSİKLET BELİRLENDİ
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Olay sırasında Tokat’ta olduğu belirlenen eşi Ş.Kaynak da hemen İstanbul’a geldi. Polis çevrede yaptığı araştırmada, maktulün kimseyle husumetinin olmadığını öğrendi. Bunun üzerine olay bölgesinde güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Barış Kaynak ve yanında bir arkadaşı ile eve doğru yürürken görüntülerine ulaşıldı. Bir süre sonra Kaynak’ın motosikletli bir kişi tarafından takip edildiği fark edildi. Şüpheli motosiklet takibe incelemeye alındı.
5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kendisinden şüphelenilmesin diye de olaydan önce Tokat’a gitti. Toplanan delilerin ardından polis Tokat ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Ş.Kaynak ve sevgilisi Zafer Kürşat Ö. ile kendilerine yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli Zafer Kürşat Ö.’nün kullandığı motosiklete el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmaları tamamlanan 5 kişi adliyeye gönderildi.
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