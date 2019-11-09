Çin'in güneyindeki Kunming şehrine yakın bir köyde bulunan sazan balığı, insanı andıran yüzüyle şaşkına çevirdi.

Yüz bölgesindeki desenlerden dolayı insanı andıran balık sosyal medyada ilgi gördü.

Görüntüler Çin'in popüler paylaşım sitesi Weibo''daki bir üye tarafından "Balık periye dönüştü" sözleriyle yayınlandı.

Yüzünde gözlere benzeyen iki siyah nokta, burun kenarlarında iki şerit ve ağza benzeyen yatay bir çizgi bulunan balık, kullanıcılar tarafından büyüleyici bulundu. Bazı kullanıcılar ise canlı için 'korkutucu' dedi.

2016'da, Çin'in Hunan eyaletindeki Wugang şehrinde yakalanan sazan balığı insanı andıran yüzüyle heyecan yaratmıştı. Balığı yakalayan ilkokul öğretmeni Qiu Xiaohua, daha önce böyle bir canlıyla karşılaşmadığını açıklamıştı.

ÇİN'DE OLDUKÇA DEĞERLİ

Çinli koleksiyonerler nadir görülen bitki ve hayvanlar için büyük paralar ödeyebiliyor. 2010 yılında, Essex'te kasaplık yapan 44 yaşındaki Brendan O'Sullivan tarafından yakalanan 'insan yüzü' sazan balığına 40.000 sterlin değer biçilmişti.