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HaberlerYaşamÇin'de görüntülendi... 'İnsan yüzlü' balık şaşkına çevirdi

İnsan yüzünü andıran balık interneti salladı

HABERTURK.COM

Çin'in Kunming şehrine bağlı bir köyde sıra dışı bir balık görüntülendi. İnsanı andıran yüzüyle şaşkına çeviren canlının sazan balığı olduğu ortaya çıktı

insan yüzlü balık

Çin'in güneyindeki Kunming şehrine yakın bir köyde bulunan sazan balığı, insanı andıran yüzüyle şaşkına çevirdi.

Yüz bölgesindeki desenlerden dolayı insanı andıran balık sosyal medyada ilgi gördü.

Görüntüler Çin'in popüler paylaşım sitesi Weibo''daki bir üye tarafından "Balık periye dönüştü" sözleriyle yayınlandı. 

Yüzünde gözlere benzeyen iki siyah nokta, burun kenarlarında iki şerit ve ağza benzeyen yatay bir çizgi bulunan balık, kullanıcılar tarafından büyüleyici bulundu. Bazı kullanıcılar ise canlı için 'korkutucu' dedi.

2016'da, Çin'in Hunan eyaletindeki Wugang şehrinde yakalanan sazan balığı insanı andıran yüzüyle heyecan yaratmıştı. Balığı yakalayan ilkokul öğretmeni Qiu Xiaohua, daha önce böyle bir canlıyla karşılaşmadığını açıklamıştı. 

ÇİN'DE OLDUKÇA DEĞERLİ

Çinli koleksiyonerler nadir görülen bitki ve hayvanlar için büyük paralar ödeyebiliyor. 2010 yılında, Essex'te kasaplık yapan 44 yaşındaki Brendan O'Sullivan tarafından yakalanan 'insan yüzü' sazan balığına 40.000 sterlin değer biçilmişti.

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