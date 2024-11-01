Ciner Grubu’nun acı günü
Ciner Grubu'nun çeşitli kademelerinde uzun süre idari görevler üstlenen Emekli Albay Osman Akagündüz vefat etti
Giriş: 01.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:26
Osman Akagündüz, albaylıktan emekli olduktan sonra uzun süre Ciner Grubu’nun çeşitli kademelerinde idari görevler almıştı.
Akagündüz, bir süredir de Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasında çiftçilik yapıyordu.
Ömrünün son günlerini geçirdiği Paşalimanı’nda hayata veda eden Akagündüz’ün cenazesi yarın ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra yine burada defnedilecek.
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