Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen ve madencilik ve yerbilimleri alanlarında verilen ödül töreni Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirildi.



Sektörün önde gelen şirketleri ve isimleri 9 kategoride değerlendirildi. Törende, “Bilim”, “tez”, “teşvik”, “hizmet”, “üretim”, “çevre koruma”, “iş sağlığı & güvenliği”, “halkla ilişkiler & sosyal sorumluluk” ve “basın” alanlarında başarılı şirketler belirlendi.



İki yılda bir düzenlenen yarışmada Ciner Holding'e bağlı 3 şirket ayrı kategorilerde ödüle layık görüldüler.



Ciner Medya Grubu jüri ve yurt madenciliğini geliştirme vakfı yönetim kurulu tarafından basım, yayım faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine desteği nedeni ile, 2018 yılı “Basın Ödülü”ne layık görüldü.



Ciner Medya Grubu CEO'su Kenan Tekdağ'a verilen ödülü, Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay aldı.



Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ yatırımları ve yeni teknolojileri hayata geçirme konusundaki başarıları nedeniyle hizmet alanında ödüle layık görüldü.