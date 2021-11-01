Çıngıraklı Mahallesi gündem oldu. Üç Kuruş dizisinin çekildiği yer olan Çıngarıklı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

ÇINGIRAKLI NEREDE?



Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda gerçekleşiyor. Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat’ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi’dir.

ÇINGIRAKLI KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.