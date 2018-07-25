Dünyada 31 ülkede üyesi, 60 ülkede temsil ofisi bulunan küresel denetim, vergi ve danışmanlık ağı Reanda International, Reanda Turkey markasıyla yerel pazara giriş yaptı. Bağımsız denetim, danışmanlık, vergi, hukuk ve mali müşavirlik, yatırım ve birleşme-satın alma alanlarında hizmet sunacak olan Reanda Turkey, sektörde kısa sürede ilk 10'a girmeyi hedefliyor. Yeni yapılanmada Türkiye Yönetici Ortağı Bora Akgüngör olurken, Tayfun Zaman, Dr. M. Fevzi Toksoy ve Dr. Mehmet Ali Demirkaya kurucu ortaklar olarak görev alıyor.
Ağın yeni bir üyesi olmalarına rağmen Reanda International’ın büyüme stratejisinin önemli parçası olduklarını ifade eden Yönetici Ortak Bora Akgüngör, Reanda Turkey ağının “Avrupa Strateji Çalışma Grubu” ve “Yeni İpek Yolu Projesi (Belt and Road Initiative – BRI) Görev Gücü” kurucu üyeleri arasına davet edilmelerini Türkiye’nin büyük ve dikkat çeken potansiyeline bağlıyor.
Reanda International küresel ağının Avrupa Bölge Başkanlığını hedefleyen Reanda Turkey, ayrıca Çin ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde güvenilir bir iş ortağı olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet sunacak.
GÜÇLÜ KÜRESEL EKONOMİLER REANDA AĞINDA BİR ARAYA GELİYOR
Yakın gelecekte dünyanın en büyük ekonomisi olması beklenen Çin tarafından, denetim, vergi ve danışmanlık alanında hizmet vermek ve uluslararası rekabeti güçlendirmek için kurulan Reanda International küresel ağı, farklı ülkelerde yerel olarak faaliyet gösteren şirketlerin katılımıyla büyüyor.
Reanda International ağına üye olan şirketler arasında gerçekleşen bilgi, beceri ve iş olanaklarının paylaşımı, üye şirketlerin yerel pazarlara hâkim olma avantajlarını kullanarak uluslararası ve yerel müşterilere küresel ölçekte kaliteli hizmetler sunmasını sağlıyor.
Türkiye’nin Reanda International için en önemli pazarların başında geldiğine dikkat çeken Reanda Turkey Yönetici Ortağı Akgüngör, “Türkiye, dünyanın en büyük on yedinci ekonomisi olarak, Yeni İpek Yolu Projesi gibi küresel ekonomiyi derinden etkileyecek atılımlardan faydalanma potansiyeli en yüksek ülkedir. Reanda Turkey ekibi ise ülkemizin bu potansiyele ulaşmasında etkin bir araç, bir kaldıraç olmak için çalışmaktadır.” dedi.
KÜRESEL BİLGİ BİRİKİMİ, SEKTÖRE TAZE KAN OLACAK
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, farklı kültürden doğan yepyeni bir küresel ağın sunacağı hizmet anlayışı ve çeşitliliğin, sektöre taze kan olacağını ifade eden Akgüngör, "Doğu ve Batı iş dünyasının buluştuğu, iş yaptığı ve alternatif çözümlerin üretileceği bir ofis olacağımızı düşünüyoruz. Genç bir küresel ağın parçası olmak, rekabette bizleri daha güçlü kılacaktır." dedi.
Başta Çin, Japonya ve Güney Kore olmak üzere Asya kıtasında son 50 yılda yakalanan büyüme, finansal ve ticari yaşamda doğuya kayan bir dönüşüme neden oluyor. Türkiye'nin bu dönüşümde ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek, hak ettiği payı alması gerektiğini kaydeden Akgüngör, sözlerini şöyle tamamladı: "Doğu ile entegrasyonda, ülkemizin her alanda kuracağı güçlü iş birlikleri ile bu bütünleşme, daha sağlıklı ve verimli olacaktır. Bu anlamda Çin’in denetim ve danışmanlık alanındaki en güçlü küresel ağının ülkemizde temsil edilmesi Asya ile geliştirilecek ilişkilerde önemli rol oynayacaktır.”GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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