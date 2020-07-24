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Reuters

Çinli elektrikli araç girişimi Xpeng Motors, 500 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu.

Teknoloji şirketi Alibaba tarafından desteklenen Xpeng, Aspex, Coatue, Hillhouse ve Sequoia Capital'den yatırım aldığını açıklarken, değerleme tutarı hakkında ise bir bilgi paylaşmadı.

Geçmişi henüz 6 yılı bulan Xpeng, elektrikli SUV ve sedan model geliştiriyor.

Markanın P7 isimli sedan modeli otonom özellikleri ile dikkat çekiyor. Alınan yatırımı Çin'de genişlemek için kullanacağı belirtilen Xpeng'in, yıl sonuna kadar ülkede 200 bayiye ulaşacağı kaydedildi.

En son Kasım 2019'de aralarında Xiaomi'nin de bulunduğu bir grup yatırımcıdan 400 milyon dolarlık yatırım alan Xpeng'e, o dönem 4 milyar dolarlık değer biçilmişti.

Xpeng Motors, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olarak gösterilen Çinli birkaç üretici arasında bulunuyor.