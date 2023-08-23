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        Haberler Ekonomi Otomobil Çinli marka Avrupa'ya MPV ile giriş yapacak - Otomobil Haberleri

        Çinli marka Avrupa'ya MPV ile giriş yapacak

        BYD ve Daimler ortaklı Çinli elektrikli otomobil markası Denza, Avrupa'ya açılıyor. Münih'te düzenlenecek IAA Mobility fuarında boy gösterecek marka, Avrupa pazarına MPV modeli ile giriş yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:50
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        Avrupa'ya MPV ile giriş yapacak
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        Çinli otomobil üreticisi Build Your Dreams (BYD), yalnızca kendi adıyla değil, aynı zamanda Denza alt markası ile de Batıya doğru açılmaya devam ediyor.

        Gelecek ay Münih'te düzenlenecek IAA Mobility fuarında boy gösterecek marka, Avrupa'da ilk etapta D9 modelini satışa sunacak.

        BYD'nin yüzde 90, Daimler'in yüzde 10 ortaklığının bulunduğu elektrikli otomobil üreticisinin D9 modeli MPV olması ile dikkat çekiyor.

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        Öyle ki, bir otomobil üreticisinin yeni bir pazara MPV model ile girmesi, SUV'ların öne çıktığı günümüzde çokça karşılaşılan bir durum değil.

        7 kişilik oturma kapasitesi sunan D9'da 103.36 kWh batarya paketi görev yapıyor. Aracın menzil değeri 600 kilometre olarak açıklanırken, motor gücü ise 275 kW olarak açıklanıyor.

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