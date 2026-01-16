Cinsel istismarla yargılanan Timothy Busfield ajanstan atıldı

Çocuklara cinsel istismarla suçlanan Timothy Busfield için git gide daha da kötüleşiyor. Oyuncunun tutuklanmasının ardından menajerlik ajansıyla ilişkisinin kesildiği bildirildi. Innovative Artists adlı oyunculuk ajansı, Busfield'ın turuncu mahkum tulumuyla Albuquerque şehrindeki ilk duruşmasına çıktığı çarşamba günü, oyuncuyla bağlarını kopardı.

Savcılar Busfield'ı iki tanesi küçük çocuğa cinsel temas ve bir tanesi de çocuk istismarı suçu olmak üzere üç ağır suçlamayla itham ediyor.

REKLAM

Busfield, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği 'The Cleaning Lady' adlı televizyon dizisinde rol alan iki erkek kardeşi cinsel istismarla suçlanıyor. İddiaya göre, Busfield 2022 yılında, o sırada 7 ve 8 yaşında olan çocukları setteyken taciz etti.

Çarşamba günü mahkemeye sunulan belgelerde, Busfield'a yaklaşık 25 yıl önce Sacramento'daki bir tiyatroda kendisi için seçmelere katılan, o zamanlar 16 yaşında olan bir kızın babası tarafından üçüncü bir cinsel istismar suçlaması yöneltildi.

Timothy Busfield ve eşi Melissa Gilbert