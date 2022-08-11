Cinsel saldırıya uğradı! Esnafa sığındı!

"KORKU İÇİNDE GELDİ, YARDIMCI OLDUK"

Kadının çıplak halde dükkanına girdiğini ve çok şaşırdığını belirten Tayip Ünsal, "Elinde küçük bir çocuk ve üzerinde kanlar vardı. Bir şeyler anlatmaya çalıştı ama yabancı uyruklu olduğu için anlatamadı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik, yaralandığını düşündüm. 112'ye haber verdim, bayanı sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra polis geldi, bir kişinin de daha ileride yaralı vaziyette yattığını söylediler. Cinsel saldırı falan olabilir diye düşündük. Korku içinde geldi, biz de yardımcı olduk. Ben de çekindim, yaralı olduğunu sandım. Daha sonra anladık ki; yaralama olayını kendisi gerçekleştirmiş" dedi.

KADIN SERBEST BIRAKILDI

Yaralama suçundan hakkında işlem yapılan S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.