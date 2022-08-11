Cinsel saldırıya uğradı! Esnafa sığındı!

Bolu Mudurnu'da, önceki gün saat 20.30 sıralarında Seyrancık Mahallesi'nde, 1 çocuk annesi Irak uyruklu S.A. (30), sosyal medyadan tanıştığı Suriye uyruklu A.A. (21) ile evinde buluştu. İddiaya göre A.A., S.A.'ya cinsel saldırıda bulundu.
BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ESNAFA SIĞINDI
DHA'da yer alan habere göre evde bulunan bıçakla A.A.'yı boynundan yaralayan S.A. çıplak halde, kucağında 2 yaşındaki çocuğu ile dışarı çıktı. Kadın, mahallede Tayip Ünsal'a ait bir iş yerine sığındı, bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
KENDİSİNE VERİLEN KIYAFETLERİ GİYDİ
Üzerinde kan bulunan kadını gören Ünsal, esnaftan yardım istedi. Kendisine verilen kıyafetleri giyen kadın, yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Ünsal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ZANLI CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A., Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
"KORKU İÇİNDE GELDİ, YARDIMCI OLDUK"
Kadının çıplak halde dükkanına girdiğini ve çok şaşırdığını belirten Tayip Ünsal, "Elinde küçük bir çocuk ve üzerinde kanlar vardı. Bir şeyler anlatmaya çalıştı ama yabancı uyruklu olduğu için anlatamadı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik, yaralandığını düşündüm. 112'ye haber verdim, bayanı sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra polis geldi, bir kişinin de daha ileride yaralı vaziyette yattığını söylediler. Cinsel saldırı falan olabilir diye düşündük. Korku içinde geldi, biz de yardımcı olduk. Ben de çekindim, yaralı olduğunu sandım. Daha sonra anladık ki; yaralama olayını kendisi gerçekleştirmiş" dedi.
KADIN SERBEST BIRAKILDI
Yaralama suçundan hakkında işlem yapılan S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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