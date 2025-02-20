Cinsel tacizden para cezası alan eski futbol federasyonu başkanı Rubiales, karara itiraz edecek

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Eski Başkanı Luis Manuel Rubiales, Ağustos 2023'te Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa töreninde, kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes'i rızası olmadan dudağından öpmesinden dolayı verilen para cezasına itiraz edeceğini açıkladı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye konuşan Rubiales, ödül töreninde futbolcu Hermoso'yu rızası olmadan dudağından öpmesiyle ilgili görülen davada Ulusal Mahkeme'nin bugün kendisi hakkında verdiği para cezasına "bir üst mahkemede itiraz edeceğini ve hukuki mücadelesini sürdüreceğini" duyurdu.

Savcılığın, Hermoso'ya "cinsel taciz" ve "baskı uygulama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezası istediği eski RFEF Başkanı Rubiales için mahkeme, sadece cinsel tacizden günlük 20 avrodan toplamda 18 aylık para cezası verirken, baskı oluşturulduğu suçlamaları için beraat açıklamıştı.

İspanya ve dünya kamuoyunda çok yakından takip edilen ve medyatikleştirilen dava sonunda yaklaşık 10 bin 800 avroluk para cezası alan Rubiales'e ayrıca Hermoso'ya 3 bin avro ahlaki tazminat ödenmesi, bir yıl boyunca bu futbolcuya 200 metreden az yaklaşma ve iletişim kurma yasağı getirilmişti.

Mahkeme, "rıza dışı öpme olayını küçümseyerek konuyu kapatmak için futbolcu üzerinde baskı kurmaya çalışmakla" suçlanan Rubiales ve diğer sanıklardan eski Erkek Milli Futbol Takımı Spor Direktörü Albert Luque Martos, eski Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda Rodriguez ve Eski Futbol Federasyonu Marketing Sorumlusu Ruben Rivera Teijido'nun ise beraat ettiğini bildirmişti.

Dava boyunca, aralarında mevcut durumda RFEF bünyesinde çalışan Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Kadın Milli Futbol Takımı Direktörü Ana Alvarez ve Basın Sorumlusu Patricia Perez'in de olduğu 27 kişi şahit olarak dinlenmişti.