Takipçilerinden gelen en dikkat çekici soru evlilikle ilgili oldu. Gelen "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Oğuzhan, Mika Raun'un elini tutarak "Yüzüğün nerede?" dedi. Bunun üzerine Raun elini havaya kaldırarak "Çoktan!" dedi. Fakat ünlü fenomen sonrasında sözlerini şöyle tamamladı; "Evlenmek gibi şu an, öyle bir düşüncemiz yok. Bence zaten böyle şeylerin, ya bu çok başka bir muhabbet yani.. Hiç sanmıyorum, şu an böyle bir şeyi oturup düşünecek zamanımız olduğunu"