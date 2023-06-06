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Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!

Sosyal medyaya içerik üreterek fenomen haline gelen ve sonrasında cinsiyet değiştirip birçok estetik operasyon geçiren Mika Raun, YouTube üzerinden yayınladığı videoda ilk kez sevgilisini gösterdi. Çift, sevenlerinden gelen evlilik sorularına da yanıt verdi.

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  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!

    TikTok fenomeni olan Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü. Bir süredir sevgilisi olduğu bilinen Raun, ilk kez YouTube üzerinden erkek arkadaşını gösterdi. Çift, takipçilerden gelen soruları birlikte yanıtladı.
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!

    Daha önce Armağan Çağlayan'ın programına katılan ve ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen Mika Raun, cinsiyet değişimi için de bilinene göre 2.5 milyon TL harcadı.
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!

    Bir süredir erkek arkadaşı olduğu bilinen fakat yüzünü göstermekten kaçınan Mika Raun, beklenmedik bir hamleyle YouTube üzerinden sevgilisiyle soru-cevap videosu yayınladı. 
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!

    Takipçilerinden gelen en dikkat çekici soru evlilikle ilgili oldu. Gelen "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Oğuzhan, Mika Raun'un elini tutarak "Yüzüğün nerede?" dedi. Bunun üzerine Raun elini havaya kaldırarak "Çoktan!" dedi. Fakat ünlü fenomen sonrasında sözlerini şöyle tamamladı; "Evlenmek gibi şu an, öyle bir düşüncemiz yok. Bence zaten böyle şeylerin, ya bu çok başka bir muhabbet yani.. Hiç sanmıyorum, şu an böyle bir şeyi oturup düşünecek zamanımız olduğunu" 
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!

    İşte Mika Raun ve sevgilisi...
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!
  • Cinsiyet değiştiren Mika Raun ilk kez sevgilisini paylaştı! Evlilik sorusuna yanıt geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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