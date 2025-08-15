Cipiyle kocasının aracını hurdaya çevirdi!

Sakarya'da olay, dün, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 142'nci Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özge K. ile eşi bilinmeyen nedenle kavga etti.

EŞİNİN OTOMOBİLİNE DEFALARCA ÇARPTI DHA'daki habere göre kavganın ardından Ayşe Özge K., kendisine ait ciple eşinin otomobiline defalarca çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sokakta park halindeki 2 otomobilde de hasar oluştu.