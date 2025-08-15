Habertürk
        Cipiyle kocasının aracını hurdaya çevirdi! | Son dakika haberleri

        Cipiyle kocasının aracını hurdaya çevirdi!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ayşe Özge K., cipiyle, kavga ettiği eşinin otomobiline defalarca çarpıp hurdaya çevirdi. Bu sırada park halindeki 2 otomobilde de hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 13:20 Güncelleme: 15.08.2025 - 13:59
        Cipiyle kocasının aracını hurdaya çevirdi!
        Sakarya'da olay, dün, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 142'nci Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özge K. ile eşi bilinmeyen nedenle kavga etti.

        EŞİNİN OTOMOBİLİNE DEFALARCA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kavganın ardından Ayşe Özge K., kendisine ait ciple eşinin otomobiline defalarca çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sokakta park halindeki 2 otomobilde de hasar oluştu.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
