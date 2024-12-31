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        Haberler Yaşam Cirit sporcusunun atıyla hayran bırakan dostluğu

        Cirit sporcusunun atıyla hayran bırakan dostluğu

        Bayburt'ta bir vatandaşın atıyla kurduğu dostluk hayran bıraktı. Arabadan sahibinin seslenmesiyle dörtnala koşan at, sahibine sevgisini ve sadakatini bu şekilde gösterdi. Atının yanına geliş anlarını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaşın videosu çok beğenildi, videoya binlerce yorum yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:08
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        Cirit sporcusunun atıyla hayran bırakan dostluğu
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        Ata sporu ciritin yaşatıldığı illerden biri olan Bayburt'ta İpekyolu Atlı Spor Kulübü oyuncularından İlhan Dursun'un atıyla kurduğu dostluk herkesi hayran bıraktı.

        Atına gözü gibi bakan, sevgisiyle yetiştiren Dursun, atına Baboş diye sesleniyor.

        Sahibinin sesini duyan at ise, dörtnala dolu dizgin koşarak Dursun'un yanına geliyor.

        Yürekleri ısıtan dostluk örneği, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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        #bayburt
        #cirit sporcusu
        #at
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