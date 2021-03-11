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Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım oldu

Dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi Stellantis bünyesindeki markalardan Citroën'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, markanın Pazarlama Direktörü olarak görev alan Selen Alkım, Citroën Türkiye'nin yeni Genel Müdürü olarak atandı

Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım oldu
HABERTURK.COM

Stellantis Groupe şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroën markasında üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Pazarlama Direktörü olarak görev alan Selen Alkım 11 Mart 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde Citroën Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Alkım'ın, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı olarak görevine devam edeceği öğrenildi..

Atama kararı hakkında konuşan Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, "Citroën markasının son dönemde gösterdiği başarılı yükselişinin önemli bir parçası olan Selen Alkım, güçlü bir otomotiv geçmişine sahip bir profesyonel. Kendisinin liderliğinde Citroën Türkiye ekibi ve güçlü bayi ağımız ile yeni başarılar elde edeceklerine inancım tam" dedi.

Citroën Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atanan 1980 doğumlu evli ve 1 çocuk annesi olan Selen Alkım, St.Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2005 yılında Paris’te yüksek lisansını tamamlayan Selen Alkım, yaklaşık 15 yıldır süren otomotiv kariyerine 2006 yılında Satış Sonrası Hizmetler Departmanı’nda başladı.

Kariyeri boyunca farklı otomotiv markalarının, ürün, stratejik planlama ve pazarlama fonksiyonlarının yöneticiliğini yapan Selen Alkım, 3 Aralık 2018 tarihinden bu yana Groupe PSA Türkiye bünyesinde çalışıyor.

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