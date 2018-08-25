Cittadella - Crotone karşılaşma önü

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Cittadella, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Crotone takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Ev sahibi Cittadella, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Crotone son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 712 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cittadella kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Crotone sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cittadella son hafta oynanan Catania maçında 2-3 kazandı.

Crotone ise Frosinone maçında 3-1 yenildi.

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