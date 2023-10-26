Ali Koç taraftara seslendi: Her zaman Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ludogorets maçında "Atatürk ve Fenerbahçe" marşının tanıtımı sırasında stadyum hoparlörlerinden taraftarlarına seslendi. Öte yandan İsmail Kartal'dan da Atatürk paylaşımı geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ludogorets maçında "Atatürk ve Fenerbahçe" marşının tanıtımı sırasında stadyum hoparlörlerinden taraftarlarına seslendi.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetin 100. yılında bizler, Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur. Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde Ata'mızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı, bugün günlerden Fenerbahçe, bu ay aylardan Fenerbahçe, bu yıl yıllardan Fenerbahçe ve her zaman iyi ki Fenerbahçe ve her yerde en büyük Fenerbahçe."
İSMAİL KARTAL'IN PAYLAŞIMI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi sarı lacivertli kulübün 82 öğrenciye eğitim desteği kararını Atatürk vurgusuyla paylaştı.
Fenerbahçe, Türkiye'nin 81 ilinden seçilecek 81 öğrenciye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir öğrenciye eğitim desteği sağlama kararını duyurdu. Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutlamayı planlayan sarı lacivertli yönetimin aldığı bu karara futbolcuların yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal da destek verdi.
Kartal, Fenerbahçe'nin bu paylaşımı alıntılayarak, 'Atamızın da söylediği gibi' "Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez" Bu vatan için omuzlarımızda vazgeçemeyeceğimiz bir sorumluluk taşıyoruz. Ben ve takımım da bu adımının bir parçası olacağız! Her vatandaşımız da ülkemizin geleceği çocuklar için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.