Cizre'de konser ve DJ performansına yoğun ilgi

Daha sonra Sefo ile Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut sırayla sahne alarak sevilen parçalarını seslendirdi. "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle sahne alan Eraslan ise sergilediği DJ performansı, ışık ve havai fişek gösterisiyle konsere katılanlara coşkulu anlar yaşattı.

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan tarafından Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığı desteğiyle Dicle Nehri kıyısınndaki Mem-ü Zin Parkı'nda organize edilen etkinlik kapsamında konser alanına kurulan dev sahneye ilk olarak Soner Sarıkabadayı çıktı.

"ŞIRNAK'IMIZI, CİZRE'MİZİ DAHA GÜZEL YARINLARA HAZIRLAYACAĞIZ"

AA'nın haberine göre; Şırnak Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, Şırnak kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden gelerek alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Güvenli bir bölge haline gelen Şırnak'ta ve ilçelerinde güzel işlerin devam edeceğini ifade eden Bilgin, "PKK terör örgütü başta olmak üzere onun uzantıları bu konserin başarılı olmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Maalesef vatandaşlarımızı tehdit ettiler ama vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Buraya katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Şırnak'a gitmeyin." çağrısında bulunanların bölge halkının mutluluğunu istemediğini söyleyen Bilgin, halkı daha mutlu etmek için devlet olarak gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

Bilgin, "Şu anda burada bu gece 100 bin kişi vardı. Ben Cizre, Şırnak, Silopi İdil, Beytüşşebap, Uludere, Güçlükonak halkına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve bize güvenin. Sizinle birlikte el ele verince güzel Şırnak'ımızı, Cizre'mizi daha güzel yarınlara hazırlayacağız." diye konuştu.