Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Houston Rockets'ı 117-108 mağlup etti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ı 117-108 yenen ve bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Cavaliers, 4. galibiyetine ulaştı.
Collin Sexton'ın 29, Jordan Clarkson'ın 20 sayı attığı Cavaliers'ta Tristan Thompson 16 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile tamamladı.
Sezonun 9. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden'ın 40 sayı, 13 asist, 4 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Eric Gordon 28, Clint Capela 12 sayı buldu.
DURANT'TEN 44 SAYI
Son şampiyon Golden State Warriors, evinde Sacramento Kings'i 117-116 yendi.
Bu sezon 12. galibiyetini alan Warriors'ta Kevin Durant 44 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 2 blokla oynadı. Bitime 5 saniye kala takımına galibiyeti getiren basketi atan Klay Thompson, 31 sayı üretti.
Kings'te Buddy Hield'ın 28, Marvin Bagley'nin 20 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 117-108
Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 124-114
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 111-96
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 98-105
Dallas Mavericks-Boston Celtics: 113-104
Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 135-129
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 117-116
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