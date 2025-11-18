Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Cloudflare nedir, ne iş yarar, çökmesi ne anlama gelir, site ve uygulamalar üzerindeki işlevi nedir, Cloudflare hatası ne demek?

        Cloudflare nedir, ne işe yarar? Cloudflare hatası ne demek?

        18 Kasım 2025 Salı bugün bazı internet sitelerine erişimde sorun yaşayan kullanıcılar "Cloudflare error" hatası ile karşılaşıyor. Cloudflare; dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı görevini görüyor. Peki, Cloudflare hatası nedir?

        Giriş: 18.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:28
        1

        18 Kasım 2025 Salı bugün Twitter (X) ve ChatGPT başta olmak üzere birçok uygulamaya erişimde sorun yaşanıyor. Platformlara girmeye çalışan kullanıcılar, 'cloudflare error' hatası ile karşılaşıyor. Peki, cloudflare nedir, ne işe yarar, uygulamalardaki işlevi nedir?

        2

        CLOUDFLARE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

        Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.

        Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oldu.

        3

        CLOUDFLARE ERROR UYARISI NE DEMEK?

        Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen “Cloudflare error” olarak görülüyor. An itibarıyla downdetector'a da erişim durmuş vaziyette.

        4

        AÇIKLAMA GELDİ

        Cloudflare, resmi durum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, “Birçok müşteriyi potansiyel olarak etkileyen bir sorun üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut oldukça paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

        5
