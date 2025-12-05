Cloudflare nedir, ne işe yarar? Cloudflare hatası ne demek?
5 Aralık 2025 Cuma günü, Cloudflare altyapısını kullanan pek çok internet sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kullanıcılar platformlara bağlanmaya çalışırken hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Peki Cloudflare tam olarak nedir, hangi amaçlarla kullanılır, web sitelerine nasıl entegre edilir ve hizmetin çökmesi ne anlama gelir?
CLOUDFLARE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.
Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oldu.
CLOUDFLARE ERROR UYARISI NE DEMEK?
Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen “Cloudflare error” olarak görülüyor.