Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cloudflare nedir, ne işe yarar, çökmesi ne anlama gelir, site ve uygulamalar üzerindeki işlevi ne, Cloudflare hatası ne demek?

        Cloudflare nedir, ne işe yarar? Cloudflare hatası ne demek?

        5 Aralık 2025 Cuma günü, Cloudflare altyapısını kullanan pek çok internet sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kullanıcılar platformlara bağlanmaya çalışırken hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Peki Cloudflare tam olarak nedir, hangi amaçlarla kullanılır, web sitelerine nasıl entegre edilir ve hizmetin çökmesi ne anlama gelir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 12:23 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        5 Aralık 2025 Cuma bugün Cloudflare altyapısını kullanan birçok siteye giriş yapılamıyor. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar platformlara girmeye çalışırken hata uyarısı ile karşılaşıyor. Peki, Cloudflare nedir, ne işe yarar, sitelerde nasıl kullanılır, çökmesi ne demek?

        2

        CLOUDFLARE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

        Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.

        Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oldu.

        3

        CLOUDFLARE ERROR UYARISI NE DEMEK?

        Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen “Cloudflare error” olarak görülüyor.

        4
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?