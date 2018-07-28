Club America - Atlas maç önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Club America, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Atlas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Club America, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atlas, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 417 kodlu maçı oynayanlar; Club America galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Atlas galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Club America önceki hafta Guadalajara mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atlas ise Monarcas Morelia maçında 2-1 yenildi.

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