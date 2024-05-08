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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Club Brugge: 1 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Club Brugge: 1 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina, evinde 3-2 mağlup ettiği Club Brugge ile deplasmanda karşılaştığı rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu. Belçika temsilcisi Maxim De Cuyper'le 20. dakikada öne geçerken Fiorentina'ya beraberliği getiren golü ise 85. dakikada penaltıdan Lucas Beltran attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 21:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:53
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        Fiorentina 85'te final biletini aldı!
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        UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Club Brugge ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Jan Breydel'de oynanan müsabaka 1-1 bitse de ilk maçta evinde rakibini 3-2 mağlup eden Fiorentina, adını finale yazdırdı.

        Club Brugge'ün golünü 20. dakikada Maxim De Cuyper, Fiorentina'ya finali getiren golü ise 85. dakikada penaltıdan Lucas Beltran attı.

        Belçika ekibinde top koşturan Denis Odoi, 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Mor Menekşeler, finalde Union Saint-Gilloise - Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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