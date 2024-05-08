Club Brugge: 1 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina, evinde 3-2 mağlup ettiği Club Brugge ile deplasmanda karşılaştığı rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu. Belçika temsilcisi Maxim De Cuyper'le 20. dakikada öne geçerken Fiorentina'ya beraberliği getiren golü ise 85. dakikada penaltıdan Lucas Beltran attı.
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Club Brugge ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Jan Breydel'de oynanan müsabaka 1-1 bitse de ilk maçta evinde rakibini 3-2 mağlup eden Fiorentina, adını finale yazdırdı.
Club Brugge'ün golünü 20. dakikada Maxim De Cuyper, Fiorentina'ya finali getiren golü ise 85. dakikada penaltıdan Lucas Beltran attı.
Belçika ekibinde top koşturan Denis Odoi, 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mor Menekşeler, finalde Union Saint-Gilloise - Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.