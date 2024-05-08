Club Brugge: 1 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina, evinde 3-2 mağlup ettiği Club Brugge ile deplasmanda karşılaştığı rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu. Belçika temsilcisi Maxim De Cuyper'le 20. dakikada öne geçerken Fiorentina'ya beraberliği getiren golü ise 85. dakikada penaltıdan Lucas Beltran attı.

Habertürk Giriş: 08.05.2024 - 21:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:53 facebook

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