Club Brugge - Beşiktaş maçı "yüksek riskli" ilan edildi

Brugge Belediye Başkanı Dirk de Fauw mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada "12 Mart 2015'te de Club Brugge ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ne yazık ki çeşitli olaylara ve kavgalara yol açan bir maç oldu. Bazı polis memurları yaralandı. Dolayısıyla bu maçı 'yüksek riskli' olarak değerlendirmemiz mantıklı." ifadelerini kullandı.

Club Brugge ile Beşiktaş perşembe günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.