'CMXXIV' Bostancı Gösteri Merkezi'nde

Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz'ın, geçen sezon kapalı gişe oynayan ve izlenme rekorları kıran stand-up gösterisi “CMXXIV” ile yeniden seyirci karşısına çıkıyor. 22 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek gösteri, Cem Yılmaz’ın kendine özgü mizah anlayışı, güncel gözlemleri ve yüksek temposuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Gösterinin biletleri, Biletinial üzerinden satışa çıktı.