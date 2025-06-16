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        Haberler Gündem Çevre Çoban 1 milyon TL isteyince köylüler imece usulüne döndü | Son dakika haberleri

        Çoban 1 milyon TL isteyince köylüler imece usulüne döndü

        Muş'ta bir çoban 3 aylık otlatma için 1 milyon TL isteyince köylüler imece usulüne döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:08 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:08
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        Çoban krizi! 1 milyon TL istedi
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        Muş'un merkeze bağlı Karabey köyünde, yaz aylarında büyükbaş hayvanların merada otlatılması için çoban bulmak zorlaştı. Çobanların talep ettiği yüksek ücretler, köylüleri imece usulüne yöneltti.

        Köyde yaklaşık 3 aylık otlatma süreci için bir çobanın köylülerden toplamda 1 milyon TL istemesi, köy halkında hayrete düşürdü. Kişi başı düşen maliyetin oldukça yüksek olması üzerine çözüm arayışına giren köylüler, geleneksel imece yöntemine geri dönerek kendi hayvanlarını sırayla otlatmaya başladı.

        ÇOBAN 1 MİLYON TL İSTEDİ

        Köyde yıllardır böyle bir ücret talebiyle karşılaşmadıklarını belirten köy sakini Mustafa Bingöl, çoban ücretlerinin her geçen yıl daha da arttığını ifade etti. Artan maliyetler nedeniyle bazı köylerde hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyleyen Bingöl, "Çoban bizden 1 milyon TL istedi. Baktık ki bu ücret çok fazla, köylüler olarak bir araya geldik, istişare ettik ve imece usulüne dönmeye karar verdik. Köyümüzde yaklaşık 30 hanenin büyükbaş hayvanı var. Şimdi her gün bir aile sırayla tüm hayvanlara bakıyor. Artık çoban tutmayacağız, ineklerimize kendimiz bakacağız. Çoban 3 aylık otlatma için bizden toplamda 1 milyon TL talep etti. Biz de bu parayı vermemeye karar verdik. Şu anda ot sezonu, işler biraz zor, ama otlar bittikten sonra biraz rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Tabii bazı aileler gerçekten zorlanıyor. Evde kimse olmayan, iş zamanı hayvanlara bakamayan aileler var. Bu da bizim için ayrı bir sıkıntı. Mesela şu an iki traktörüm otun içinde ama bugün hayvanlara bakma sırası bende olduğu için traktörü kapıya getirip hayvanların başına geldim. Eğer bu şekilde devam ederse, büyük ihtimalle ben de hayvanlarımı satacağım. Zaten köyümüzde küçükbaş hayvan sayısı oldukça azaldı. Şu anda sadece 3 ev küçükbaş hayvancılık yapıyor" şeklinde konuştu.

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