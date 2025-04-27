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        Çobanı darp eden kız kardeşlere hapis

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanın sopayla darbedilmesine ilişkin tutuklu yargılanan iki kız kardeş hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:39 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:40
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        Çobanı darp eden kız kardeşlere hapis
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        Kahramanmaraş Andırın'da 23 Eylül 2024'te hayvanlarını otlatan çoban Nail Y'i sopayla darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Melek G. ve Seçil G. kardeşler hakkında 7 Nisan'da görülen davada karar çıktı.

        Mahkeme, Seçil G'ye "yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile "hakaret" suçundan 19 bin 400 lira adli para cezası, Melek G'ye de "yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 1 yıl 3 ay 37 gün hapis cezası ve 11 bin 600 lira adli para cezası verdi.

        Mahkeme ayrıca sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, delillerin toplanmış olmasını ve pişmanlık ifadelerini dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

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        NE OLMUŞTU?

        Andırın ilçesi 23 Eylül 2024'te Melek G. ve Seçil G. kırsalda hayvanlarını otlatan Nail Y'yi darbetmiş ve o anları cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Nail Y'nin şikayeti üzerine Melek G. ve Seçil G. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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