Kastamonu’da köyünde hayvan otlatırken gökyüzünde gördüğü uçak sonrası uçak mühendisi olmayı hayal eden öğrenci, Kocaeli Üniversitesi’nde Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümünü kazanmasının ardından aynı zamanda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de de iş başı yaptı
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ÖSYM tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre Kastamonu’nun Araç ilçesi Çavuşlu Köyünde ikamet eden Ahmet Bulucu, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümünü kazandı.
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Aynı zamanda Ahmet Bulucu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Temel Kotil ile görüşerek, stajyer mühendis olarak bu kurumda da işe başladı.
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Bu gelişmeler ışığında Ahmet Bulucu, hayallerini de bir nevi gerçekleştirmiş oldu.
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“STAJYER MÜHENDİS OLARAK TUSAŞ'TA GÖREVE BAŞLADI"
İhlas Haber Ajansı Kastamonu Bürosunun “Hayvan otlatırken gökyüzünde gördüğü uçak, tüm hayatını değiştirdi” başlık altında yapmış olduğu haber sonrasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, habere konu olan Ahmet Bulucu ile makamında görüştü.
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TUSAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil tarafından ATAK, HÜRKUŞ, ANKA, GÖKTÜRK, HÜRJET gibi Türkiye’nin en önemli projelerine imza atan TUSAŞ’ın tesisleri gezdirilen Ahmet Bulucu, bu gezinin ardından stajyer mühendis olarak işe başlatıldı.
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Ahmet Bulucu, üniversiteye başlar başlamaz TUSAŞ’ın bünyesinde stajyer mühendis olarak göreve başlayan ilk öğrenci olma başarısı da gösterdi.
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"HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMIŞ OLDU"
Ziyaretin ardından sosyal paylaşım sitesinden açıklamada bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, “Gözünün hep yükseklerde olduğunu söyleyen Kastamonulu Ahmet Bulucu kardeşimizin hayali uçak mühendisi olmak.
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Bizimle yaptığı görüşme sonrasında uçaklara olan tutkusunu anlatan Ahmet Bulucu, kurumumuzda Stajyer Mühendis programımızda çalışarak hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldu” dedi.
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