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ÖSYM tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre Kastamonu’nun Araç ilçesi Çavuşlu Köyünde ikamet eden Ahmet Bulucu, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümünü kazandı.