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Coca-Cola kenevirli içecek pazarına girmeyi düşünüyor

ABD'li içecek devi, sağlıklı yaşam pazarına kenevir özütlü içecekle adım atabileceği sinyali verdi. Şirketin Kanadalı tıbbi kenevir üreticisi Aurora Cannabis ile görüşme halinde olduğu söyleniyordu.

18.09.2018 - 17:12 | Güncelleme:
- Getty Images

'Sağlıklı yaşam' piyasasına girmeyi planlayan ABD'li içecek devi Coca-Cola, kenevir özütlü içecek üretimindeki gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.

Coca-Cola, psikoaktif, yani uyarıcı özelliği olmayan kannabidiollu (CBD) içecek üretme seçeneği üzerinde durduklarını ifade etti. CBD, kenevirdeki THC gibi kimyasal bileşenlerden farklı olarak, sarhoşluk etkisi yaratmıyor.

'Esrarla ilgimiz yok'

Şirketin Kanadalı tıbbi kenevir üreticisi Aurora Cannabis ile görüşmeler yürüttüğü söyleniyordu.

İçecek devi, bu haberler sonrası yaptığı açıklamada resmi bir karar vermediklerini duyurdu.

- Reuters

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Esrar ya da kenevirle ilgilenmiyoruz. İçecek endüstrisindeki diğer oyuncular gibi psikoaktif olmayan CBD'deki büyümeyi takip ediyoruz."

CBD kullanımı tıp dünyasında da yaygın. Çocuklarda görülen epilepsi vakalarında ve bazı hastalıklarda ağrı kesici olarak kullanılabiliyor.

Mayıs ayında Coca-Cola, yeni pazarlar ve tüketiciler kazanma amacıyla tarihinde ilk kez Japonya'da alkollü bir içecek piyasaya sürmüştü.

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