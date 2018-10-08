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Cocu daha kötüsünü de yaşamıştı

Fenerbahçe 8 haftada aldığı 8 puanda tarihinin en kötü istatistiği yaşarken, teknik direktör Phillip Cocu kariyerinde daha kötüsünü de yaşadı. 2013-2014 sezonunda Cocu yönetiminde PSV, o dönem Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Groningen'e 1-0 mağlup olmuş, ardından oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. Toplamda ise 7 haftada 19 puan kaybı yaşamıştı

08 Ekim 2018 Pazartesi, 12:17 | Güncelleme:

HABERTÜRK SPOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Medipol Başakşehir ile evinde golsüz berabere kalan sarı-lacivertlilerde, yönetimin milli arada Hollandalı teknik adamla ilgili karar vermesi bekleniyor.

Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe, 8. haftayı 8 puanla 15. sırada tamamladı. Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamayan Fenerbahçe'nin bu sezonki puan kaybı ise 16'ya ulaştı.

Fenerbahçe bu süreçte; Bursaspor ile Konyaspor'u yenerken, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kayserispor ve Rizespor'a mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından ise sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe 8 haftada aldığı 8 puanda tarihinin en kötü istatistiği yaşarken, teknik direktör Phillip Cocu kariyerinde daha kötüsünü de yaşadı.

7 HAFTA 19 PUAN KAYBI

Hollandalı teknik direktör, 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı PSV Eindhoven'da daha kötü bir istatistiğe imza atmıştı. Cocu'lu PSV, o dönem Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Groningen'e 1-0 mağlup olmuş, ardından oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. Toplamda ise 7 haftada 19 puan kaybı yaşamıştı. PSV, bu periyotta evinde oynadığı Vitesse maçında ise 6-2'lik ağır bir yenilgi almıştı.

Daha sonra rahatsızlığı nedeniyle Cocu kariyerine ara verirken, o sezon PSV ligi 59 puanla 4. sırada tamamlamıştı. 2014-2015 sezonunda takımın başına yeniden geçen Cocu, 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşamıştı.

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