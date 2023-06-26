Çocuğun çakmakla oyunu evi küle çevirdi

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İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202'nci Sokak'ta saat 12.20 sıralarında meydana gelen olayda, Pınar Apartmanı'nın 5'inci katındaki dairede iddiaya göre 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sırasında yangın çıktı.

Bir anda daireyi saran alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alev topuna dönen daire vatandaşın telefon kamerasına yansırken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.