Çocuğun gelişimi için yumurta şart

Yumurta en önemli protein kaynaklarından biri olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Yumurtadaki protein miktarı çok yüksektir ve insan bunun yüzde 100’ünü sindirebilmekte ve kullanabilmektedir. Biyoyararlanımı en yüksek olan besin proteini yumurtadır. Örneğin, etteki proteinde demir de var ve hazmı ile emilimi daha zor" dedi.

BEBEKLER NE ZAMAN YUMURTA YİYEBİLİR?

Çocuk beslenmesinde yumurtanın çok önemli olduğunu söyleyen Seçkin, "Protein olmazsa olmazlardandır. Çocuklar büyüyor ve gelişiyor, dolayısıyla her gün belirli miktarda protein almaları gerekiyor. Bu nedenle çocuklar açısından önemli bir besin kaynağıdır. 6 aydan sonra bebekler yumurta tüketebilir. Ancak önce yumurtanın sarısından başlamalıyız. Birkaç ay sonra ise bir problem olmadığını görünce beyazını da yemesini öneriyoruz ve her gün bir tane yumurta yemesine izin veriyoruz" dedi.

REKLAM YUMURTA GÖZ SAĞLIĞINA YARDIMCI Dr. Seçkin, "Bir yumurta 78 kaloridir. 6 gr. protein, 5 gr. yağ, 180 mg. kolesterol içerir. Sarısı daha çok protein içerir. Kolesterol ve yağdan da zengindir. Yumurtadaki kolesterol vücudumuzun kullanabileceği kolesteroldür. Yumurta sarısı tüm vitamin, eser element ve mineralleri içerir. Dolayısıyla yumurta sarısı gözü besler ve gece körlüğü gelişmesini engeller. Çok iyi bir kolin kaynağıdır. Vejeteryanlar için çok iyi bir B12 ve folik asit kaynağıdırlar. Diğer yandan içeriğindeki mineraller oldukça dengelidir. Yumurta yiyenlerde mineral ve eser eleman eksikliğine daha az rastlanır" ifadelerini kullandı.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İnsan vücudunda da bir miktar kolin üretildiğini; ancak genetik olarak bazı insanlarda sentezinin daha az düzeylerde olduğunu kaydeden Seçkin, "Böyle insanlarda kolin esansiyel besin maddesi olarak kabul edilmektedir. Yani dışarıdan mutlaka alınması gerekenlerdendir. Yumurtanın içerisindeki kolin, sinir sisteminde önemli ileti görevleri olan asetilkolinin yapılmasını sağlıyor. Çocuklar okula gidiyor; öğrenme, hatırlama, akılda tutabilme gibi beyin işlevleri için yumurtanın içerisindeki kolin çok önemlidir. Alzheimer, MS gibi sinir sistemiyle ilgili hastalıkların ilerlemesini de engelliyor olabilir. Diğer yandan hamilelerin de mutlaka kolin alması gereklidir. Vejeteryan ya da veganlarda kolin değerleri çok düşüktür. Kalp ritmi, nefes alıp verme için de kolin gereklidir. Yeterli miktarda kolin alınması ve sentezi daha iyi bir metabolizma, beyin işlevleri, kas çalışmasını sağlar" dedi.