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HaberlerGündem3. SayfaÇocuğunun kreşte daredildiğini iddia eden anne: Kızım söylemese farkına farmazdım
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Çocuğunun kreşte darbedildiğini iddia eden anne: Kızım söylemese farkına varmazdım

Anaokulu çocuklarının kreşte şiddet gördüğüne dair iddialara bir yenisi daha eklendi. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi. Durumu güvenlik kamerasından izleyerek şoke olan babası ise öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu

Çocuğunun kreşte daredildiğini iddia eden anne: Kızım söylemese farkına farmazdım
5 yaşındaki çocuğun kreşte darbedildiği iddiası
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DHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Tümay Uzun (34),5 yaşındaki oğlunun kreşte öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Adapazarı’nda bulunan bir kreşte 5 yaşındaki M.U. (5) ve kız kardeşi 3 yaşındaki A.U.’yu dün kreşten almaya giden baba Tümay Uzun (34),oğlunun başını tutmasından şüphelenerek hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen çocuğuna ne olduğu soran babaya kızı A.U., "Öğretmen vurdu" dedi. Bunun üzerine kreşe geri dönen Tümay Uzun, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Tümay Uzun oyun oynayan oğlunun öğretmeni N.A. tarafından darbedildiğini iddia etti. Tümay Uzun, polis merkezine giderek öğretmen N.A. ve durumu görmesine rağmen müdahale etmediğini iddia ettiği kreş çalışanı P.A.’dan şikayetçi oldu.

"MAALESEF OĞLUMUN DARBEDİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Tümay Uzun görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kreş müdürü tarafından arandığını ve kendilerinin öğretmenlerinin arkasında olduklarını ve çocuklarının çıkışını verdiklerini söylemeleri üzerine durumu mahkemeye taşıdıklarını kaydetti. Tümay Uzun oğlunun yaşadığı durumu anlatmak istemediğini, kızının söylediğini ifade ederek, "Eşimle birlikte çocuklarımızı kreşten aldığımızda oğlum kafasını tutuyordu. Devamlı olarak soruyordum neden böyle yapıyorsun, ne oldu diyordum cevap vermiyordu, düştüm diyordu. En sonunda kızım öğretmenin çektiğini söyledi. Bunun üzerine kreşe döndüm ve kamera kayıtlarına bakmak istediğimi söyledim. Kameraların hafta sonu kayıtlara girmediğini söyledi. Bunun üzerine şüphelerim tavan yapınca okulun müdürünü aradım. Durumu ona anlattığımda güvenlik kamerasını izleyebileceğimi söyledi. Açıp izlediğimde maalesef oğlumun darbedildiğini gördüm.” dedi.

"ÇOCUKLARIN ZAAFINI BİLİP, TEHDİT EDİYORLAR"

Darbedilen oğlunun polislerden korktuğunu ve durumu ailesine söylerse onu polislere vermekle tehdit ettiklerini söyleyen Tümay Uzun, "Sinirlendim, kim olursa olsun evladını o şekilde gören kişi sinirlenir. Okul müdürünü çağırdık, geldiğinde kendisiyle görüştüm ve oradan ayrıldım. Ardından gerekli şikayetlerde bulundum. Kanuni ne kadar hakkım varsa bunu kullanacağım. Velilere şunu söylemek istiyorum, çocukların zaafını biliyor ve bununla tehdit ediyorlar. Benim oğlum polisten korkuyor diye oğluma ‘söylersen polise veririz seni’ diyerek tehdit ediyorlar. Kızım söylemese farkına varamazdım. Kesinlikle ailelerin ve yetkililerin bununla ilgili önlemleri almasını istiyoruz.” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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