HABERTURK.COM

İddialara göre Ankara'da 5 yaşındaki Yiğit, öğretmeninin şiddetine maruz kalmıştı. Annesi Şoray Çınar hemen anaokulunun yolunu tuttu. Kamera kayıtlarını incelemek istedi ama 'kablolar eksik' yanıtını aldı.

ÜSTÜNÜ ÇIKARIRKEN TIRNAK İZLERİNİ GÖRDÜ

Show Haber'den Pınar Tatlıbaş Özkök'ün haberine göre anne Şoray Çınar şöyle konuştu: Üstünü çıkartırken tırnak izlerini gördüğümde 'sen niye arkadaşınla kavga ediyorsun?' dedim. Tepki vererek 'öğretmenim yaptı' dedi.

ANNE DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne hemen ana okulunun yolunu tuttu, öğretmenin 15 dakika sonra indiğini ve tırnaklarının kesilmiş olduğunu gördü.

Aile darp raporu alıp şikayetçi oldu. Anaokulu yetkilileri kamera kayıtlarını Show Haber ekip ile paylaşmayı reddetti.