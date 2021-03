Pippo Franco - Kikiki kokoko gulu gulu gulu gulu kuvak vak

İtalyan sinema oyuncusu, komedyen ve şarkıcı Pippo Franco tarafından 1983 yılında yapılan Sanremo Müzik Festivali'nde söylenmiş bir şarkı bu. Fark edilmesi mümkün olmayan burnu, tüm vücuduyla sahneyi dolduran eğlenceli dansı, mimikleri ve şarkı söylerkenki coşkusu ile kendine has bir insan olan Pippo Franco, bu şarkıyı yarışmada söyleyince herkesin diline düştü. TRT'de çok sevmiş olmalı ki sık sık bu şarkıyı ekrana getirdi. Çocuklar yanıma gelin, size gördüğüm renkli bir rüyadan bahsedeceğim diye başlıyor sözler. Rüyamda bir köye geldim, köyde güneş ve yemyemiş bir doğa vardı, deniz vardı, kocaman bir kumsal, balıkçılar, kediler köpekler etrafta dans ediyorlardı, ertesi gün bir uyandım o da ne, kikiki kokoko gulu gulu gulu gulu guvak vak, günaydın dedi horozlar, yumurtluyordu tavuklar, kaçışıyordu civcivler, homurdanıyordu kazlar... Bu şarkıyla çocukluğunuza dönebilir, çocuğunuzla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Fikret Kızılok - Anlatabilsek

Günümüzde çocuklar için o kadar az şey yapılıyor ki... "Anlatabilsek" 34 yıl önce Fikret Kızılok'un oğlu Yağmur Kızılok için yazdığı ve bestelediği harika bir çocuk şarkısı. Sadece çocuklara değil, çocuk kalmış büyüklere de yol gösteren muhteşem bir Fikret Kızılok şarkısı. Anlatabilsek, Fikret Kızılok'un 80'lerde tanıştığı Bülent Ortaçgil ile beraber kurduğu Çekirdek Sanat Evi çatısı altında yaptığı şarkılardan biri. 1987'de TRT'nin bir çocuk programı için ikiliden şarkı istemesi üzerine Kızılok ve Ortaçgil Bostancı'daki bir apartmanın bodrum katında faaliyet gösteren Çekirdek Sanat Evi'nde şarkıların tümünü 2 hafta içinde yazıp kaydediyorlar. Parçalarda Erkan Oğur ve Fahir Atakoğlu da çalıyor. Bu şarkı ve listenin ilerleyen maddelerinden birinde karşınıza çıkacak "Ama Babacığım" şarkısı da o dönem TRT için yapılan şarkılardan biri. Bu iki şarkı Fikret Kızılok'a ait, diğer tüm şarkılar ikilinin beraber yaptığı şarkılar. Çekirdek Sanat Evi'nde çalınan şarkılar ve dinletiler dinleyicilere kaset formatında veriliyordu. O zamana kadar sadece kaset formatında elden ele az sayıda kişinin elinde dolanan bu şarkıların dijital olarak yayınlanması, Fikret Kızılok'un ölümünden sonra Yağmur Kızılok sayesinde ancak 2007'de gerçekleşti. Albümün adı: Büyükler İçin Çocuk Şarkıları. Şimdinin yetişkinlerine, 34 yıl öncesinin çocuklarına ilaç gibi gelen, su gibi akan, naif, tertemiz şarkılardan oluşan albümü mutlaka çocuklarınıza dinletmelisiniz. Çekirdek Sanat Evi kasetlerinden biri bende de vardı, bozulacağından korkup az dinlerdik. Çocuk korosunun söylediği bölümler efsanedir. Kapağındaki bilgiler el yazısıyla yazılmış, fotokopi ile basılmış, o zamanlar 6-7 yaşlarında olan Yağmur Kızılok'un çizdigi resimlerle bezenmiş büyük bir emekle hazırlanmış harika bir kapaktı.

Robbie Williams - Go Gentle

Robbie Williams bu şarkıyı 2012 doğumlu Theodora Rose ismindeki kızı için yazmış. İnsanın içini ısıtan, huzurla dolduran, tam bir baba şarkısı Go Gentle. Çocuğuna nasihatler vermek isteyen, korumak isteyen bir ebeveynin çocuğuna verebileceği en güzel hediye bu olsa gerek. Allah çocuklarımızı iyi insanlarla karşılaştırsın ya da hiçbir şeyden korkmana gerek yok çünkü arkanda kapı gibi baban var minvalinde sözleri olan, yumuşacık hisler veren, melodisi akılda kalıcı, tatlı bir şarkı Go Gentile. Sözler şöyle... Kızınızın kulağına fısıldamanız için yazılmış sanki: Büyürken yabancılarla karşılaşacaksın, bazısı kötü kalpli, öfkeli, sinsi, bazısı ölümcül, bazısı iyi olacak, iyilerle nadir karşılaşacaksın, hayvanat bahçesine hoş geldin. Kimseye bir şey borçlu değilsin, istemediğin birini öpmek, her telefona cevap vermek zorunda değilsin, herkes seni sevsin diye de uğraşma, kendisini sana kahramanmış gibi gösterenlerle vakit harcama, sen dev ol dünya küçük kalsın, hak eden birine kalbini ver, ben ne zaman istersen yanında olacağım. Kendine karşı nazik ol, kendini hiçbir şey için hırpalama, seni üzmeye kalkan olursa ismimi söyle yeter, ben orada olacağım.

Macarena - Los Del Rio & André Rieu

Müzik otoritelerince bu yüzyılın en önemli müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen André Rieu, Hollanda'nın Maastricht kentinde her yıl verdiği açık hava konserlerinden birine Los Del Rio'yu davet etmiş, beraber Macarena'yı söylüyorlar. Hollandalı kemancı, besteci, orkestra şefi André Rieu'ya kendi kurduğu Johann Strauss Orkestrası eşlik ediyor. Olimpiyat statlarında konser veren tek klasik müzik sanatçısı olan André Rieu'nun, dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirdiği ve her birine 50-60 bin kişinin katıldığı konserlerinin biletleri aylar öncesinden tükeniyor.

Afric Simone - Ramaya (1977)

Mozambikli şarkıcı Afric Simone'u 1975'de bu şarkıyla tanıdık. Çocukluğumuzun çizgi filmi Vikingler'de bir Viking kabilesinin maceraları anlatılırdı. Bunlar boynuzlu şapkalar takar, HAYDİ YALLAH HOP HOP HOP, HAYDİ YALLAH HOP HOP HOP diyerek küreklere asılır, maceradan maceraya koşarlardı. Kaptanın Vicky isimli küçük çocuğu karşılarına çıkan tüm sorunları burnunu karıştırıp buldumm diye bağırarak çözerdi. Sonra da kafasının etrafında yıldızlar uçuşurdu. İşte bu çizgi filmin "haftayaaa buluşalım haftayaa" diye bir bitiş şarkısı vardı. Bitiş şarkısı Ramaya parçasının Türkçe söz yazılmış haliydi. Bilenler bilir. Şu an 40-50 yaş arasındaki ebeveynlerin hepsi bilir ki, bu şarkı tek kanallı yaşadığımız o dönemlerde ailecek söylenirdi evde. Hem de bağıra bağıra. Neyse ki artık büyüdük.

Yeni Türkü - Bana Bir Masal Anlat Baba

Yeni Türkü'nün müziğini yaptığı Bana Bir Masal Anlat Baba, 1993 tarihli Süper Baba dizisinin jenerik müziği olarak Oya Küçümen tarafından seslendiriliyor. Süper Baba dizisi, üç çocuklu boşanmış bir adam olan Fiko'nun Çelgelköy'deki mahallesinde ailesiyle, esnafla olan ilişkilerini anlatan, tertemiz sıradan insanların sıradan hayatlarını izlediğimiz, televizyon izleyicisinin bugün bile özlemle andığı tatlı bir dizi olarak hafızalarda yerini kalmıştır.

Fikret Kızılok - Ama Babacığım

Yukarıda bahsedilen hikayedeki Büyükler İçin Çocuk Şarkıları albümünde bulunan şarkılardan biri de bu. Fikret Kızılok çocuk şarkısı dememiş çok etkileyici sözler yazmış: Bir bakarsın oyuncağın kırılmış, arkadaşın sana küsmüş darılmış, kavga etmiş kaşın gözün yarılmış, yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum, böyle büyür insanlar ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak kolay değil, ama babacığım, sendeki sen sana soru sorunca, Ortaçağı Galile'yi bilince, okuduğun İnce Memed olunca, yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum, böyle büyür insanlar ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak kolay değil, ama babacığım...

Bülent Ortaçgil - Kızıma Mektup

Barış Manço - Günaydın Çocuklar

The Neverending Story - Theme Song - Limahl

Björk - It's Oh So Quiet

Beautiful Boy – John Lennon

Africa – Toto – Angel City Corale

J J Lionel La Danse Des Petits Chats 1981